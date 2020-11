Perseguita la vicina, divieto di avvicinamneto per una 65enne

AVEZZANO – Misura cautelare del divieto di avvicinamento a carico di una donna di 65 anni per comportamenti persecutori nei confronti della vicina.

Nel pomeriggio del 31 ottobre scorso personale della Squadra Anticrimine del Commissariato di Polizia di Avezzano, ha dato esecuzione ad una ordinanza di divieto di avvicinamento a carico di M.P. D.S. di 65 anni residente in Avezzano, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Avezzano D.ssa M. Proia su richiesta del P.M. D.ssa Elisabetta Labanti. Il provvedimento cautelare a scaturito da una informativa del Commissariato a cui si era rivolata la parte offesa, I. D. M., vicina di casa dell’indagata. Dalle indagini erano emersi continui comportamenti persecutori da parte di M.P.D.S. nell’ultimo dei quali aveva inseguito I.D.M. insultandola e minacciandola di morte tanto da costringerla a rifugiarsi all’interno di un negozio. E’ emerso che tali comportamenti erano stati reiterati nel tempo numerose volte in una occasione l’indagata aveva colpito ad un braccio la parte offesa causandole lesioni guaribili di 10 giorni. Alla donna sono stati contestati i reati di minacce gravi di cui all’art. 612 bis del Codice penale e lesioni aggravate. Ora non potrà avvicinarsi in alcun modo alla parte offesa nonchè ai luoghi abitualmente frequentati da questa con l’ulteriore divieto di comunicare con lei in alcuna maniera.