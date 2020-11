L’Aquila – Martedì la stabilità atmosferica manterrà il cielo poco nuvoloso, possibili banchi di nebbia al mattino.

La giornata di martedì trascorrerà con cielo poco nuvoloso su tutto il territorio aquilano per la presenza di qualche velatura e nuvolosità alta in transito. Non ci saranno precipitazioni associate. Al primo mattino saranno possibili banchi di nebbia in bassa conca e sugli altopiani appenninici.

Temperature massime e minime stazionarie (Min: +1/+6°C, Max: +17/+20°C), venti deboli prevalentemente occidentali.

(Francesco De Angelis)

Le previsioni su scala regionale sono sul sito www.meteoaquilano.it

(MeteoAquilano)