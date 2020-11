Campotosto, parte la ricostruzione del primo aggregato post sisma 2016

Campotosto, primi passi avanti per la ricostruzione. Pubblicato il primo finanziamento per la ricostruzione di un aggregato danneggiato dal primo sisma del 2009 e poi dalle scosse del 2016.

Si tratta del primo aggregato in assoluto finanziato, quindi prossimo all’inizio dei lavori di ricostruzione, dal terremoto del 2016, poco più di quattro anni fa.

Si dovrà attendere il tempo tecnico, come da prassi, e poi partiranno i lavori sull’aggregato CC-34, in pieno centro storico a Campotosto. I lavori dovranno terminare nell’arco di due anni. Il finanziamento è stato concesso in favore del Consorzio “Via Belvedere” di cui è presidente il dottor Ugo Deli. Il dottor Sante Deli, architetto, è il progettista.

Il contributo definitivo dell’importo è di 1.822.312,19 euro, comprensivi sia degli interventi necessari per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 2009 e di quello del 2016/2017, oltre che delle operazioni necessarie al miglioramento sismico dello stesso aggregato edilizio.