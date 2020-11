Bonus bici, arriva il click day: come fare per ottenere il rimborso

Bonus bici: click day per i rimborsi alle 9 di domani, martedì 3 novembre.

Per quanto riguarda le modalità è stato appositamente approntato dal ministero dell’Ambiente un portale per registrare la fattura o lo scontrino parlante dell’acquisto e mettersi in coda per accedere all’incentivo.

Dopo rinvii e promesse, il ministero ha infatti deciso che le richieste per l’incentivo fino a 500 euro per chi ha acquistato biciclette, anche a pedalata assistita e monopattini.

Potranno essere fatte dal 3 novembre sulla base dell’ordine di inserimento delle fatture sulla apposita piattaforma del ministero, e non sulla base della data delle fatture.

Bonus bici: come funziona

Gli aventi diritto all’incentivo del bonus dovranno collegarsi e registrarsi con le credenziali Spid, inserire la fattura o lo scontrino parlante e completare con il proprio Iban.

Le domande possono essere presentate fino al 3 gennaio 2021, ma i richiedenti dovranno comunque registrarsi sul portale entro il 31 dicembre 2020.

L’ accesso al portale per ottenere il rimborso o i voucher va effettuato mediante Spid, il Sistema Pubblico di identità digitale.

Ciascun interessato può presentare una sola richiesta, ma non tutti i cittadini possono usufruirne: il bonus mobilità è destinato solo ai maggiorenni che risiedono nei capoluoghi di regione o di provincia, nelle città metropolitane o nei comuni con più di 50 mila abitanti.

Il rischio concreto come sempre è quello di un crash del sito di fronte all’accesso contemporaneo di qualche decina di migliaia di persone, dal ministero però sono già giunte rassicurazioni in merito e sembrerebbe che tutto dovrebbe funzionare al meglio.

In ogni caso, per qualunque problema è già pronto un team preparato per sbloccare eventuali gap del sistema: chi avesse problemi può chiamare il centralino del ministero al numero 0657221 o all’Urp (06/57225722, urp@minambiente.it) che inoltrerà al team chiamate e quesiti.

Bonus bici: a quanto ammonta il rimborso

Il bonus copre il 60% dell’acquisto fino a un massimo di 500 euro per i cittadini residenti in Comuni con oltre 50mila abitanti.

Ad esempio, se si acquista una bici da 400 euro, si riceve un rimborso di 240 euro (il 60%); se si compra una ebike di pregio da 2.500 euro si ricevono 500 euro (il tetto massimo).

Può essere richiesto una volta soltanto, quindi una famiglia che volesse fare un paio di acquisti non è supportata da uno strumento nato per incentivare i consumi.

L’impegno del ministero rimane comunque quello di soddisfare tutte le richieste, anche facendo ricorso a nuovi fondi.

Al momento sono stati stanziati per l’incentivo mobilità per biciclette acquistate dal 4 maggio al 31 dicembre un totale di 210 milioni di euro. Sulla base di una media di 350 euro a persona si arriva a coprire 600mila richieste.

In realtà i numeri sarebbero ben superiori: Confindustria Ancma stima 540 mila acquisti solo nel primo mese dopo il lockdown, con la possibilità di arrivare a superare la soglia di un milione di bici vendute per fine anno, senza tenere conto dei monopattini.

In tanti anche in Abruzzo hanno acquistato bici e monopattini nuovi. Una scelta, quelle delle 2 ruote, non solo dettata da sentimenti ecologici e sostenibili ma, avvantaggiata probabilmente dal bonus bici che ha consentito di cambiare la propria bicicletta o il monopattino avendo i famosi 500 euro. Una vera e propria caccia alle 2 ruote che ha mandato sold out tantissimi modelli nei negozi specializzati in città.

Un milione e mezzo di euro all’Abruzzo dal MIT per la mobilità ciclistica

Abruzzo sempre più a 2 ruote: è stato infatti pubblicato nella giornata di sabato 10 ottobre (Serie generale della Gazzetta Ufficiale n. 251), il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 agosto 2020, dal titolo, “Risorse destinate a ciclovie urbane”.

Si tratta in effetti di un decreto di riparto di oltre 137 milioni di euro, di cui 51 per l’anno 2020 e quasi 86 per il 2021, destinate alla progettazione e realizzazione di ciclostazioni e corsie ciclabili, a seguito delle misure adottate per limitare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.

Alla Regione Abruzzo sono riservati quasi un milione e mezzo di euro così suddivisi: L’Aquila 246.500 euro, Pescara 423.000 euro, Teramo 192.800 euro, Montesilvano 192.500 euro, Chieti 179.700 euro.

Il riparto è stato effettuato in base alle seguenti categorie: città metropolitane, comuni capoluogo di città metropolitana, comuni capoluogo di regione o di provincia, comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti. Pescara spunta una ulteriore premialità di 250 mila euro (quindi 670 mila) in quanto dotato di un PUMS, ancorché solo adottato.

Gli interventi da realizzare “dovranno essere coerenti con gli aspetti di programmazione regionale, con i Piani urbani per la mobilità sostenibile (Pums) e i Piani urbani della mobilità ciclistica denominati “biciplan”, qualora adottati, al fine di far fronte all’incremento elevato della medesima mobilità”. Ad oggi solo il Comune di Montesilvano ha un Biciplan, adottato.

Bonus mobilità rottamazione 2021

Se non si desidera acquistare una bici, o altro mezzo ammesso al bonus mobilità, entro il 31 dicembre 2020, sarà possibile usufruire dal prossimo anno di un bonus mobilità rottamazione, utilizzabile solo per l’acquisto di un nuovo mezzo, rottamando il vecchio.

Una misura che potrà essere abbinata anche al bonus bici nel 2020, senza limitazioni di sorta. I buoni mobilità potranno essere spesi entro il 31 dicembre 2024.

Il bonus riguarda le rottamazioni già effettuate tra il 15 ottobre 2019 e il 18 maggio 2020 e quelle che si effettueranno a partire dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021. Il bonus potrà essere richiesto a partire dall’1 gennaio 2021 attraverso un’applicazione web. I veicoli la cui rottamazione dà diritto al bonus sono le auto fino alla classe Euro 3 o i motocicli fino alle classi Euro 2 ed Euro 3 a due tempi.