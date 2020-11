Addio Gigi Proietti: gigante del teatro, intensamente legato a L’Aquila

E’ morto l’attore Gigi Proietti.

Una vita sul palco: dal teatro al cinema, passando dal piccolo schermo ed entrando nelle case degli italiani, se ne è andato nel giorno del suo compleanno. Avrebbe compiuto 80 anni proprio oggi e proprio su questa data scherzava sempre: “il giorno è quello che è”,

Ricoverato da giorni in una clinica romana per accertamenti, era stato colpito ieri da un grave scompenso cardiaco. Da subito le sue condizioni erano apparse molto serie.

‘Nelle prime ore del mattino – spiega la famiglia – è venuta a mancare all’affetto della sua famiglia Gigi Proietti. Ne danno l’annuncio Sagitta, Susanna e Carlotta. Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie’.

Gigi Proietti era legato a doppio filo a L’Aquila. Dal Maresciallo Rocca a Mandrake di «Febbre da cavallo», passando per la pubblicità del caffè e «A me gli occhi please», ha mosso i primi passi da attore proprio a L’Aquila per poi diventare direttore del Teatro Stabile dell’Aquila a cavallo fra gli anni 80 e 90 e ancora nel 2000,quando il Tsa si costituì come Teatro Stabile d’Abruzzo – ente teatrale regionale.

Il suo ritorno a L’Aquila nei primi giorni dopo il terremoto del 2009 fu commovente, proprio nei luoghi che aveva vissuto e che non riconosceva più, spazzati dalla furia di quella notte.

