Addio a Claudio Nardis, lutto nel mondo del calcio aquilano

Lutto nel calcio abruzzese, addio a Claudio Nardis, presidente della delegazione provinciale Lnd L’Aquila.

È venuto a mancare all’età di 72 anni Claudio Nardis, a capo della delegazione provinciale della Lega Nazionale Dilettanti, nonché segretario agonistico dell’attività giovanile regionale. Claudio Nardis combatteva da tempo contro una malattia.

Il funerale si terrà domani, martedì 3 novembre 2020 ore 11:00, presso la Basilica di San Bernardino a L’Aquila.

Questa la nota di cordoglio della Lnd Abruzzo

“Claudio Nardis ci ha lasciati questa notte. Aveva 72 anni e ha combattuto fino all’ultimo minuto. Il presidente della Delegazione Provinciale di L’Aquila e Segretario Agonistico dell’Attività Giovanile Regionale (che gestiva in team con Emidio Santacroce e Sandro Lupi) lascia un vuoto incolmabile per familiari, colleghi e amici. Sempre gentile, sempre sorridente e sempre disponibile, Claudio ha accompagnato con il calcio tutta la propria vita: gli incarichi federali arrivano nella seconda parte della sua carriera, costellata di successi come calciatore, come allenatore e come dirigente, specie all’interno del Settore Giovanile, con cui ha collaborato per anni. Il Comitato Regionale Abruzzo intero, dal presidente Daniele Ortolano al Consiglio Direttivo, dai dipendenti a tutti i collaboratori, esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia. Ci mancherai tantissimo caro Claudio, riposa in pace”.