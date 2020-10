Ristoratori, Lega L’Aquila: agevolare asporto serale, deroga a isola pedonale

Emergenza ristoratori centro storico, la proposta della Lega L’Aquila: “Agevolare l’asporto serale, deroga attività per l’isola pedonale”

“Abbiamo chiesto all’Assessore alla mobilità – scrivono in una nota i Consiglieri comunali della Lega aquilana – di consentire una deroga, fino alla fine dell’emergenza, per l’area pedonale che insiste, tra le altre zone, lungo il Corso, in Piazza Duomo, in Via Verdi e Via Garibaldi.

Sono moltissime le attività commerciali del centro storico dell’Aquila che, come da direttive del Governo, dalle 18.00 in poi possono lavorare esclusivamente con l’asporto e molte di queste si trovano proprio nelle zone chiuse al traffico. Sarebbe opportuno, viste le condizioni attuali, che si permettesse ai ristoratori di muoversi più agevolmente con i propri mezzi per poter lavorare senza limitazioni. In questo senso, consentire in deroga lo spostamento ai dipendenti delle attività ci sembra una soluzione possibile.” Così, in una nota, i consiglieri comunali della Lega Francesco De Santis, Roberto Silveri, Laura Cucchiarella, Luigi Di Luzio.

(foto di copertina di Cesare Ianni)