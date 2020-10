Frosinone, Alpino del 9° trova anziano scomparso nei boschi

E’ stato ritrovato nella tarda serata di giovedì a Colle San Magno, in provincia di Frosinone, l’anziano scomparso dalla mattina della stessa giornata.

Come si apprende da Teleuniverso, emittente televisiva regionale del Lazio, l’uomo era uscito di casa dopo aver fatto colazione con la moglie e poi aveva fatto perdere le sue tracce.

Spaventate, le figlie e la moglie hanno lanciato l’allarme: a prendere parte alle ricerche i Carabinieri di Roccasecca, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile intercomunale di Roccasecca e Colle San Magno, oltre a molti volontari.

Si è rivelato decisivo l’aiuto da parte di un Alpino del 9′ reggimento di stanza a L’Aquila che, libero dal servizio, ha trovato l’anziano in un bosco non distante da casa.

L’uomo sta bene ed era ancora in pantofole: si trovava in difficoltà e non riusciva a rincasare.