Coronavirus Abruzzo, 450 nuovi positivi: otto deceduti

Coronavirus Abruzzo, gli aggiornamenti di sabato 31 ottobre: 450 i nuovi positivi.

Sono di età compresa tra 9 mesi e 96 anni.

3887 i tamponi eseguiti, 8 i deceduti, 3799 i guariti, 6203 gli attualmente positivi.

400 i ricoverati (di cui 29 in terapia intensiva), 5803 in isolamento domiciliare.

I positivi di oggi sono residenti in provincia dell’Aquila (171), Chieti (93), Pescara (59), Teramo (137).

Il totale risulta superiore di 10 unità, per il riallineamento di residenze in precedenza non inserite.