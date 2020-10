L’Aquila – Arriva l’estate di San Martino con stabilità e temperature oltre le medie.

Il weekend a cavallo tra il mese di ottobre e quello di novembre sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili su tutta la nostra regione. Questo avverrà grazie alla presenza di un vasto promontorio anticiclonico sul bacino centrale del Mediterraneo, che ci proteggerà dalle grandi perturbazioni atlantiche. Il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, avremo banchi di nebbia al primo mattino e qualche velatura in transito. Le temperature saliranno progressivamente oltre le medie del periodo nei valori diurni, mentre le inversioni termiche notturne saranno ben strutturate nelle valli interne.

La giornata di sabato vedrà cielo sereno ovunque fino a sera, quando transiterà qualche innocua velatura da nord-ovest. Non sono previste precipitazioni. Al primo mattino sarà possibile la formazione di banchi di nebbia nelle valli. Temperature minime stazionarie (+1/+6°C), massime in aumento (+18/+22°C). Ventilazione debole prevalentemente nord-occidentale.

La giornata di domenica trascorrerà con cielo poco nuvoloso per via di velature e nuvolosità alta in arrivo da nord, specie nelle ore pomeridiane e serali. Non ci saranno fenomeni significativi. Al primo mattino si formeranno banchi di nebbia o foschia nelle valli e lungo le coste. Temperature massime e minime stazionarie. Venti deboli di direzione variabile.

Anche l’inizio della nuova settimana sarà all’insegna della stabilità atmosferica, con cielo prevalentemente poco nuvoloso, assenza di precipitazioni e temperature oltre le medie del periodo durante le ore diurne. Per un peggioramento delle condizioni atmosferiche bisognerà attendere probabilmente la seconda parte della settimana, quando una perturbazione atlantica riuscirà a filtrare tra le strette maglie anticicloniche.

(Francesco De Angelis)

Le previsioni su scala regionale sono sul sito www.meteoaquilano.it

(MeteoAquilano)