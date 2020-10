L’Aquila, 5 imprese per la funivia dalla stazione a Roio

L’AQUILA – Sorteggiate cinque imprese per il progetto della funivia tra la stazione ferroviaria e Roio. Adesso la presentazione delle offerte.

Su nove imprese che hanno risposto all’indagine di mercato avviata dal Comune dell’Aquila per la realizzazione della funivia tra la stazione ferroviaria e Roio, nel corso di una seduta pubblica ne sono state sorteggiate 5, che a questo punto dovranno presentare le offerte, tra le quali l’amministrazione comunale sceglierà la più vantaggiosa per l’aggiudicazione dei lavori. Il costo base per la progettazione è di circa 200mila euro.

Come ricorda Il Centro, “il progetto della funivia fa parte del “Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums)” che tradotto significa opere pubbliche, strade e ciclovie che dovrebbero migliorare la viabilità nel territorio”.

L’intervento consiste nella realizzazione di un collegamento tramite impianto di trasporto a fune tra la stazione ferroviaria dell’Aquila e il Polo universitario di Roio, sede della Facoltà di Ingegneria. “La realizzazione del collegamento – si legge nella scheda tecnica – consentirà di riorganizzare integralmente l’assetto della rete del servizio di trasporto automobilistico nell’area, ricorrendo a servizi a chiamata per il collegamento delle case sparse e dei nuclei presenti sui crinali montani verso il colle di Roio da dove poter proseguire verso la città con l’impianto a fune. L’impianto ha una lunghezza inclinata di circa 1.950 metri, una stazione intermedia, e supera un dislivello di 300 metri”.