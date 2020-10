Tantissimi auguri Roberta!

Capoauguri specialissimo oggi per il compleanno della direttrice Roberta Galeotti!

Un compleanno da festeggiare “virtualmente”, vista la pandemia in corso: ma l’affetto della redazione, tua famiglia digitale, è più forte di ogni distanza!

Sempre in movimento e connessa, con le antenne sempre dritte, sei attenta ai particolari, pignola ma con un gran cuore che, spesso, lanci oltre l’ostacolo.

Le scommesse impossibili non ti fanno paura e forse è anche per questo che, in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, affronti tutto a testa alta, spronando e combattendo. Come sempre.

Per ora, godiamo del ricordo della maxi festa dell’anno scorso, in cui tutti insieme abbiamo festeggiato il tuo compleanno e anche i 15 anni del Capoluogo.

Buon compleanno Robi! Ti dedichiamo un bicchiere di vino virtuale, da bere sul ponte di Campana, con il fluire dell’Aterno e il nitrito dei cavalli in sottofondo.

Allaccia le cinture cara Roberta e goditi questo viaggio spericolato e fantastico che è la vita!

Tanti auguri dal tuo Capoluogo!