Le nuove stanze della poesia, Mario Narducci

Mario Narducci, il profilo del giornalista, vaticanista e scrittore aquilano per la rubrica “Le nuove stanze della Poesia”.

In occasione del quarantesimo anniversario della visita di Giovanni Paolo II a Roio lo scorso 30 agosto 2020 sono state organizzate delle manifestazioni per ricordare quell’evento. Tra queste la presentazione del volume “I giorni che sconvolsero l’Europa dell’Est – Il primo viaggio di Wojtyla in Polonia” il libro del giornalista, vaticanista de “Il Popolo” e scrittore aquilano Mario Narducci. L’autore, che aveva già seguito gli ultimi anni di Paolo VI, è stato poi testimone diretto per un decennio delle visite apostoliche di Papa Wojtyla in tutto il mondo. Il libro è stato presentato per Il Giardino Letterario, incontro organizzato dall’Associazione culturale San Pietro della Ienca, il luogo che ospita il primo Santuario dedicato a San Giovanni Paolo II. In quella chiesa il Papa polacco si recò a pregare , al cospetto di Dio che forse abita quella montagna che è il Gran Sasso o, montagna che egli molto amava, forse perché gli ricordava i Monti Tatra.

Abbiamo ricordato, prendendolo dalla cronaca locale e usando in parte gli stessi accenti e le stesse parole, questo evento significativo sia nella storia del territorio di L’Aquila che della storia personale e professionale di Mario Narducci che, alla sua attività di giornalista vaticanista, ha affiancato nel tempo molte altre attività tra cui quella di editore.

Stiamo ricordando in questi ultimi appuntamenti de Le nuove stanze della poesia le figure di alcuni editori aquilani e non che mettono assieme all’attività, per così dire aziendale, anche il ruolo di letterati. Mario Narducci è uno di loro. Li presentiamo perché ritengo che il prodotto del loro lavoro, il libro o la trasmissione tv, che è per entrambe le cose attività significativa di Narducci è frutto di una cura diversa da quella che mettono comunque editori che vedono nel loro impegno solo l’attività imprenditoriale.

Mario Narducci dunque, ha una bio bibliografia ampissima e forse difficile da riassumere per lo spazio che abbiamo perché da decenni rappresenta il punto di riferimento, la voce e l’operatività concreta, di un mondo che si alimenta e alimenta la vita delle persone perché fa delle storie tradotte in narrazione, poesia, trasmissioni televisivi e condivisioni virtuali sui social, il punto focale di un incontro. Incontri fondamentali per aiutare a capirsi e a capire il mondo che ci circonda interpretando sensazioni, emozioni, idee, opinioni. Un mondo nel mondo perché ci piace pensare che la sua interpretazione del mondo, grande vasto e complesso passi attraverso il mondo locale, il microcosmo delle cose di ogni giorno e della gente qualunque. Una perfetta coerente concretizzazione non del riduttivo quale potrebbe sembrare essere il locale, il quotidiano, il minimale, ma dell’universale. Ricondotto alla sua iniziale affermazione e promozione della vita sociale, culturale e comunitaria dei nostri territorio.

Oltre alla sua attività dunque di giornalista Mario Narducci mette insieme l’attività di curatore, animatore ed editore per l’Istituto di abruzzesistica e dialettologia che organizza ogni anno il concorso dello Zirè d’oro e la cura e l’edizione della rivista di lettere, arti e Presenza Culturale “Novanta9” per la tivvu locale.

Tra tutte le sue opere ci piace ricordare i suoi “Racconti in quarantena“ pubblicati sul profilo Fb ma anche su IlCapoluogo.it e su altre riviste online. E il suo ruolo di Presidente di giuria insieme a Liliana Biondi, scrittrice, docente universitaria, donna di cultura di grande spessore e operatrice in significative iniziative culturali che trattano la figura femminile nel mondo dell’espressione letteraria, Goffredo Palmerini scrittore e giornalista noto a livello internazionale (reduce dai successi del suo ultimo libro Italia ante Covid) e la pluripremiata poetessa Clara Di Stefano, del premio IL POETA EBBRO, fondato dalla scrittrice romana Anna Manna. Quest’anno ala sua terza edizione tenutasi a In piena atmosfera Festival dei due Mondi, nella splendida cornice dell’Hotel dei Duchi, sabato 29 agosto a Spoleto (Perugia).

Scegliere che cosa proporre ai lettori de IlCapoluogo.it è sicuramente difficile nella produzione di Mario Narducci ma abbiamo preferito, in coerenza con questa rubrica pubblicare delle poesie che abbiamo tratte da varie fonti, perché alla poesia noi affidiamo un grande compito e le poesie di Mario Narducci lo assolvono in pieno. Hanno dentro le emozioni di un uomo che sa fare della fragilità “Fragilità mi coglie /canna sbattuta/ nello stagno/E vorrei chiudere gli occhi / Ma non posso” sulla quale non può chiudere gli occhi con una consapevolezza tutta umana ,un punto di forza ,perché è radicata alla terra. Quella terra che è l’elemento sostanziale e vitale per essere “tra l’altezza e la profondità”; dove si sta con leggerezza perché “i passi sfiorano la terra / leggeri come nuvola bianca“ , con il calore del cuore dove la parola è silenzio che prende volto, il volto di un silenzio che canta nell’anima.

BALLATA A SERA

Liberami a sera

Dall’ansia che mi opprime

Ogni stella un sospiro

Ogni nuvola è pianto

che sta dietro la luna

E se il vento respira

Fosse pure lieve

Come fiato di bimbo

Fragilità mi coglie

Canna sbattuta

Nello stagno

E vorrei chiudere gli occhi

Ma non posso

Ché la pena è più forte

Della quiete sperata.

Sradicami se puoi

Questo tremore dall’anima

Attraversai un giorno

Da acque inquiete

E quando credetti

Di toccare il porto

La bussola impazzita

Mi respinse al largo

Non sono marinaio

La terra è il mio elemento

Mi risucchia nel nulla

Delle acque il lividore

Le asprezze dei sassi

Sono miele addensato

Non ho fluido cuore

Voglio certezza d’amore.

Si perde ora la sera

Nella notte piena

L’uscio scosso dal vento

Moltiplica il tormento

Il solaio si colma

Di voci che appartengono

A un passato remoto

Pietrificato il corpo

Urla parole sorde

Sono robuste corde

I raggi della luna

Che mi legano al letto

Venisse almeno l’alba

Col suo chiarore pallido

A diluirmi il cuore

E l’alba viene

Con il tuo volto chiaro

Anche se sa di amaro

Anche se non disperde

Del tutto le mie pene.

RISVEGLI A SETTEMBRE

La luce che tarda al mattino

il torpore che insiste

la casa che priva di suoni

non ha fiato

per invocare il giorno.

Anche se il gallo

non canta

un sole malato

come in questo settembre

filtrerà ugualmente tra i vetri

a destarci l’anima.

C’è un tempo per dormire

ed uno per vegliare

un tempo per il riposo

e uno per la fatica

non pone il Qoelet

alternative di sorta

e il giorno a questa chiama.

Le stagioni

non tornano indietro

e se la memoria indugia

è per chiamare il futuro.

IMPROVVISA LA LUNA

Venne la luna all’improvviso

Scostando lieve le nubi

Discreto il suo chiarore

Diradò la notte

E apparvero angeli tra i rami

Del ciliegio ormai nudo

Ma io vedevo le loro chiome bionde

Là dov’erano i frutti ancora acerbi

E parevano danzare in coppia

Come a primavera.

La notte, fascinosa

Ha il passo degli angeli

Perché essa vola sulle alture

Dove volano gli angeli

E dove non giunge lo sguardo

Giunge il sogno

E dove non tocca la parola

Affoga l’anima

Tanto è alto il cielo

Da sembrare abisso di mare.

E tra l’altezza e la profondità

Prese volto il silenzio

Ché la parola è silenzio

Se canta nell’anima

E se le pietre diventano cera

Al calore del cuore

E se i passi sfiorano la terra

Leggeri come nuvola bianca

E se le braccia si stendono

Nel vuoto ma sentono corpi

Com’era il tuo

Nel tempo dell’interezza

Quando eravamo un filo di lana

Tensile all’infinito

O un filo di seta

Invisibile ad altri occhi

Ma saldo come acciaio.

Quando questa è la luna

E quando questa è la notte

La casa diventa un giardino

E io mi accingo a dormirvi

Senza letto e senza pareti

Sull’erba nuda che si irrora

Quando il buio si inoltra

E mi pervade la frescura

Come bagno di aloe

Odoroso come abbraccio di nardo

Tenace come questo amore

Che non ha fine e non ebbe principio

Se è vero che ci amammo

Dall’eternità.

VIOLA D’AMORE

Il tuo amore

un rovescio di pioggia

improvviso

di sera

e mi lacrima il viso

perché la pioggia

rigenera

come una preghiera.

E’ un mistero fitto

l’anima che ti porto

ogni giorno in dono

e se ti chiedo

perdono

è solo per la frenesia

del mio trasporto

che trova sempre la via

per giungere a te

nel groviglio

dei binari

perché è quello che voglio

e così sia.

Amore che da lontano

mi portasti il sole

che sciogliesti note

d’arpa e chiarina

amore che ogni mattina

mi sorprendi ancora

col rosa dell’aurora

amore che la mano

mi tendi ed è illusione

che mi fa vivere ogni ora

amore intemerato

delicato fuoco

che nel giuoco

divampa

tienimi in mano il cuore

che non fugga l’amore.

Sono sempre ai tuoi piedi

in estasi ma in piedi

come la notte dell’angelo

che segnava le porte

pronto al viaggio

che conduce al deserto

e supera il mare aperto

e corre

per altra terra

dove esisti tu sola

parola della Parola

amore che mi sgomenta

sgomento che mi impaura

paura che esalta l’estasi

in continua guerra

amore immenso

delicato profumo

di viola.