L’Aquila – Venerdì anticiclone in rinforzo sull’Italia porterà schiarite via via più ampie.

Nella giornata di venerdì il cielo del mattino sarà sporcato da velature e nuvolosità sparsa di tipo alto e stratificato. Prima dell’alba si formerà qualche banco di nebbia in bassa conca. Da metà giornata si apriranno schiarite via via più ampie. Non sono previste precipitazioni.

Temperature in rialzo, sia nei valori minimi (+2/+6°C) che in quelli massimi (+17/+21°C). Ventilazione debole, prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, con locali rinforzi sulle creste montuose.

(Francesco De Angelis)

