Ladri d’auto in fuga a Fagnano Alto, caccia all’uomo nei boschi

FAGNANO ALTO – I Carabinieri intercettano un’auto rubata, tre ladri in fuga a piedi nei boschi.

Oggi pomeriggio in zona Santa Maria del Ponte di Fagnano Alto i Carabinieri hanno intercettato una Fiat Grande Punto rubata pochi giorni fa a San Pio delle Camere. All’interno dell’auto, tre uomini, che hanno cercato di dileguarsi. Pronta la reazione dei Carabinieri, che hanno inseguito i fuggitivi, evidentemente ladri d’auto pronti a colpire ancora, costringendoli ad abbandonare il mezzo, per proseguire la fuga a piedi, nei boschi circostanti.

Da qui l’appello su Facebook da parte del sindaco di Fagnano Alto, Francesco D’Amore: “Chiunque noti uno o più uomini, non del posto, che si aggira per i nostri borghi o sulle nostre strade, segnali prontamente la loro presenza ai Carabinieri. Grazie per la vostra collaborazione”.