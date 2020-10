Covid 19, aumentano i positivi a Ocre

Covid 19, 12 casi positivi registrati nel comune di Ocre e nelle vicine frazioni.

Lo rende noto al Capoluogo, il sindaco di San Panfilo d’Ocre, Gianmatteo Riocci.

Un aumento dei casi positivi al Covid 19 che ha portato alla decisione del primo cittadino di chiudere la scuola primaria e dell’infanzia dopo la positività di un alunno.

La zona di San Panfilo d’Ocre è un territorio molto vasto composto da 5 frazioni: Cavalletto, San Felice, San Martino, San Panfilo d’Ocre (sede comunale) e Valle e i casi positivi al Covid sono stati registrati praticamente quasi ovunque.

“Siamo in emergenza ma in campo sono state mette tutte le poche risorse che abbiamo – spiega il sindaco al Capoluogo – . La scuola primaria e dell’infanzia sarà chiusa ancora per qualche giorno e nel frattempo sono stati fatti i vari tracciamenti e la ricostruzione dei vari contatti per circostanziare i contagi”.

“Questa nuova ondata della pandemia ha colpito tutti, nessuno escluso. Siamo 1200 abitanti, il territorio è questo e per quanto possibile cerco di essere vicino e solidale a tutti i miei concittadini. Con attenzione e seguendo tutte le prescrizioni riusciremo sicuramente a uscire da questa situazione”, conclude.