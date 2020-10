Covid 19 a L’Aquila, oltre 700 casi positivi e 2mila persone in isolamento

Nell’ultimo mese 700 casi positivi al Covid 19 e oltre 2mila persone in isolamento, L’Aquila è la città più colpita dal Coronavirus in Abruzzo.

Con circa 700 residenti risultati positivi al Covid 19 nell’ultimo mese, 2.300 in isolamento attivo e 300 in isolamento passivo L’Aquila è la città, in termini assoluti e di gran lunga in rapporto alla popolazione, che registra la situazione più critica a livello regionale. I dati ci dicono che circa il 5% della popolazione aquilana è attualmente interessata dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Lo scrive il capogruppo PD in Consiglio comunale, Stefano Palumbo, che sottolinea: “Se dunque, come proposto da diversi colleghi, si vuole convocare un consiglio comunale straordinario sull’emergenza in atto, non sia questo il solito palcoscenico in cui la politica si perde in discussioni ormai superate dai fatti, sia piuttosto l’occasione per ascoltare dai vertici di ASL e Regione quali correttivi, seppur tardivi, intendono introdurre rispetto ad un sistema già al collasso. Non è più il tempo delle proposte, formulate da più parti e in ogni modo. È giunto invece il momento delle risposte, non della maggioranza all’opposizione, ma delle istituzioni ai tanti cittadini che stanno affrontando questo momento con grande preoccupazione e intollerabili disagi”.