Vendeva calzini davanti all’ospedale, ma era ricercato: 44enne arrestato

SULMONA – Arrestato un ricercato, stava vendendo calzini davanti all’ospedale. Dovrà scontare un anno e 6 mesi di reclusione.

Nel corso della mattinata di ieri, le Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sulmona durante un servizio di controllo del territorio anti-covid, nei pressi dell’Ospedale di Sulmona hanno notato una persona che imprudentemente si avvicinava agli avventori dell’ospedale per vendere calzini. Alla vista della Volante S.G. di 44 anni di Napoli ha cercato di allontanarsi, ma è stato prontamente fermato dagli operatori della Polizia di Stato che, a seguito di approfondito controllo nella banca dati delle Forze di Polizia, hanno scoperto che l’uomo era ricercato dalla Procura della Repubblica di Campobasso per l’esecuzione di una pena di un anno e sei mesi, in relazione a numerose violazioni a fogli di via con rimpatrio obbligatorio emessi dalle Questure di Frosinone, Campobasso e Avellino.

Immediatamente sono scattati gli adempimenti di rito e, dopo il fotosegnalamento, i poliziotti di Sulmona lo hanno tradotto nella Casa di Circondariale di Frosinone.