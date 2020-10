L’Aquila, interventi di pulizia e abbellimento per i cimiteri delle frazioni

In vista della giornata di commemorazione dei defunti, interventi di pulizia e abbellimento anche per i cimiteri delle frazioni di Bagno e Monticchio.

“A margine degli interventi effettuati presso il cimitero dell’Aquila, il settore Ambiente ha contestualmente operato nei cimiteri delle frazioni di Bagno e Monticchio.” È quanto riportato in una nota del Consigliere Comunale della Lega Laura Cucchiarella. “Come ogni anno, in questo periodo, gli instancabili operai del settore Ambiente si occupano della pulizia e dell’abbellimento dei tanti luoghi di sepoltura che si trovano sul territorio comunale, in vista del 2 Novembre, giornata della commemorazione dei defunti. Ma in questi giorni – continua il Consigliere – , l’Amministrazione Comunale non ha provveduto solo al completamento della nuova pavimentazione all’ingresso del cimitero monumentale dell’Aquila. Sono stati infatti eseguiti altri importanti interventi, quali la sistemazione e ripulitura dell’accesso alla parte nuova del Cimitero di Bagno, oltre alla posa dell’asfalto sul parcheggio. Inoltre, presso il cimitero di Monticchio, è stata sistemata ed asfaltata la strada laterale e la piazzola antistante le mura”.

“Questi interventi molto attesi soprattutto dai residenti delle due frazioni, – prosegue la nota – sono stati pianificati negli scorsi mesi e realizzati in tempo utile da poter permettere ai cittadini di visitare i propri cari defunti nella giornata a loro dedicata, in condizioni più decorose e senza eccessivi disagi. Mi auguro che in questa occasione tutti i cittadini manterranno alta la soglia di attenzione, in modo da poter vivere la giornata in piena sicurezza, e rispettando scrupolosamente tutte le misure atte alla prevenzione dal contagio da Covid-19, essendo ormai acclarata la presenza del virus nella nostra fin troppo sfortunata, ma splendida città”, conclude il consigliere.

