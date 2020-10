Covid 19 L’Aquila, medici e pediatri si coordinano nella lotta contro il virus

Covid 19 L’Aquila – Un webinar riservato esclusivamente ai medici di base e pediatri di L’Aquila e provincia e voluto dall’Ordine dei Medici per coordinare il lavoro nella lotta contro il virus.

“Coronavirus, l’arrivo della seconda ondata: come affrontarla al meglio” è titolo del webinar promosso dall’Ordine dei Medici della provincia dell’Aquila di concerto con il professore Alessandro Grimaldi, primario dell’u.o di Malattie infettive dell’ospedale San Salvatore e si terrà su una piattaforma online questa sera intorno alle 19.

“Si tratta di un momento importantissimo di confronto e coordinamento – spiega al Capoluogo il presidente dell’Ordine dei medici, il professore Maurizio Ortu – anche alla luce della nuova ondata di casi Covid 19 che sta vivendo in queste settimane tutta la provincia dell’Aquila”.

Verranno messe sul tavolo richieste e suggerimenti per aiutare medici di base e pediatri nel difficile lavoro di queste settimane, “Per snellire le procedure ma soprattutto assicurare ai cittadini che si trovano in isolamento domiciliare le giuste cure per sconfiggere il virus grazie al supporto delle tecniche moderne della telemedicina”.

Si parlerà infatti della diffusione della pandemia nel territorio della provincia e sull’organizzazione di un servizio di consulto per impostare le terapie dei pazienti affetti da Covid-19 che vengono trattati a domicilio.

A oggi i medici iscritti all’incontro sono stati circa 170.

Oltre al professore Alessandro Grimaldi interverranno il dottore Enrico Giansante, Direttore UOC Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, Il dottore Mauro Daniele, Medicina Generale, la dottoressa Marisa D’Andrea, Pediatra di Libera Scelta, il dottore Domenico Barbati, Medicina Generale e la professoressa Clara Balsano, direttore Scuola Specializzazione di Medicina di Emergenza e Urgenza.

Per partecipare all’evento riservato ai medici e ai pediatri è necessario iscriversi compilando questo form

Altri dettagli sono disponibili sul sito dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri dell’Aquila (http://www.ordinemediciaq.it).