Pizzoli, 27 positivi al Covid 19: il contagio corre in famiglia

Covid 19 a Pizzoli, ad oggi sono 27 i casi positivi. La maggior parte dei contagi riguarda 10 famiglie.

I due terzi dei contagi di Covid 19 verificatisi a Pizzoli riguardano 10 famiglie. Lo ha comunicato il sindaco di Pizzoli, Gianni Anastasio, in un video messaggio su Facebook per fare il punto sulla situazione sanitaria in paese.

Al momento, ha spiegato il primo cittadino, sono 27 i casi positivi che riguardano residenti di Pizzoli. “Sono numeri in linea con territorio circostante, proporzionate ai residenti. Ad oggi la Asl ci comunica che le persone contagiate che risultano residenti in questo comune sono 27, di cui due terzi relativi a 10 nuclei famigliari, a dimostrazione del fatto che la maggior parte delle persone contagiate sono asintomatiche e senza saperlo trasferiscono il virus anche ai famigliari. Significa che non possiamo abbassare la guardia e occorre stare attenti. Le regole per evitare il contagio sono note: mascherine, distanza interpersonale e frequente igienizzazione delle mani”.

Il video integrale