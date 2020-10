L’Aquila – Mercoledì qualche nube al mattino ma cielo prevalentemente sereno nel pomeriggio.

La giornata di mercoledì si aprirà con qualche nube sparsa sui comparti orientali dell’aquilano e sul Gran Sasso, oltre che con qualche banco di nebbia in bassa conca. Non ci saranno precipitazioni degne di nota. Col passare delle ore, tale nuvolosità tenderà progressivamente a diradarsi e da metà pomeriggio il cielo si presenterà totalmente sereno.

Temperature minime in calo (+2/+6°C), massime stazionarie (+14/+18°C). Ventilazione debole, prevalentemente dai quadranti orientali e settentrionali.

(Francesco De Angelis)

(MeteoAquilano)