L’Aquila, cittadinanza onoraria a Guido Bertolaso: la proposta in Consiglio

L’AQUILA – In Consiglio comunale la proposta della cittadinanza onoraria a Guido Bertolaso.

Il presidente del Consiglio comunale Roberto Tinari ha fissato la prossima riunione dell’assemblea per martedì 3 novembre, alle ore 9.30, su piattaforma digitale. I lavori potranno essere seguiti in diretta web sul sito istituzionale del Comune dell’Aquila, all’indirizzo www.comune.laquila.it. Tra i punti all’ordine del giorno, la mozione del consigliere Roberto Junior Silveri su “Riconoscimento della cittadinanza onoraria al dottor Guido Bertolaso”.

In apertura verranno discusse un’interrogazione, a firma dei consiglieri Paolo Romano e Giustino Masciocco, su “Regolarità della procedura autorizzativa dell’insediamento produttivo del call center di Comdata Spa” e ulteriori due interrogazioni, a firma del consigliere Romano, rispettivamente su “Stato di attuazione in merito alla legge regionale 41/2011 e sulla realizzazione dei lavori degli impianti sportivi” e su “Azioni che si intendono mettere in campo per le fragilità sociali della città e le azioni intraprese in merito all’equo canone a favore di inquilini Ater nei progetti case e Map”.

All’attenzione dell’assemblea anche un ordine del giorno, presentato dallo stesso consigliere Romano, su “Affidamento della manutenzione del parco del Castello e del parco del Sole all’Asm”.

Il Consiglio discuterà, infine, tre mozioni, a firma, rispettivamente, del consigliere Roberto Junior Silveri su “Riconoscimento della cittadinanza onoraria al dottor Guido Bertolaso”, del consigliere Vito Colonna su “Predisposizione bando per soggetti separati o divorziati con figli in affidamento congiunto” e del consigliere Romano su “Liberazione dei pescatori italiani sequestrati in Libia”.