Fossa, chiusa la scuola primaria: alunno positivo al Covid 19

FOSSA – Un caso positivo tra gli alunni della scuola primaria. Lezioni sospese fino a lunedì.

Scuola primaria chiusa a Fossa, per un alunno risultato positivo al Covid 19. L’alunno aveva smesso di frequentare la scuola già dal 16 ottobre, per cui è risultato difficile effettuare un tracciamento preciso. Da qui la decisione del sindaco Fabrizio Boccabella e del dirigente scolastico di non sospendere le lezioni solo in una classe, ma di chiudere tutta la scuola, fino al decorso dei canonici 14 giorni dall’ultimo contatto con il bambino positivo.

Dopo gli opportuni interventi di sanificazione, quindi, si tornerà a scuola lunedì prossimo.