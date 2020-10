Covid19 Tagliacozzo, chiudono la primaria Don Gaetano Tantalo e la scuola dell’infanzia Montessori

Emergenza Covid a Tagliacozzo, a causa di un caso positivo in ambiente scolastico e di una positività di un convivente di un collaboratore scolastico, chiudono la primaria del plesso Don Gaetano Tantalo e la scuola dell’infanzia Maria Montessori. L’annuncio del sindaco.

Con nota n. 0005825 in data 27 ottobre 2020, avente ad oggetto “Comunicazione caso di positività al Covid 19 nella scuola primaria plesso Tantalo”, la Dirigente scolastica dell’Istituto onnicomprensivo statale “A. Argoli” ha comunicato e richiesto al sottoscritto, nella qualità di Sindaco “che a seguito della comunicazione della ASL1-Avezzano, in data martedì 27 ottobre 2020, Prot. n.0240458/20, relativamente ad un caso accertato di positività al Covid19 nel plesso Don Gaetano Tantalo della scuola primaria, poiché le insegnanti hanno svolto ore di insegnamento nelle cinque classi del plesso, preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, si ritiene opportuno adottare un provvedimento di chiusura totale del plesso per giorni 14 dall’ultima esposizione al caso, a partire dal 22 ottobre 2020”.

A seguito di tale comunicazione e richiesta ho firmato l’ordinanza n. 24 del 27 ottobre 2020 in cui ho disposto, in via del tutto precauzionale, la chiusura della Scuola primaria “Don Gaetano Tantalo” a partire dal giorno 27 ottobre, fino al giorno 4 novembre 2020 (compreso).

Successivamente, con nota n. 0005833 sempre in data odierna, avente ad oggetto “Comunicazione caso di positività al Covid 19 di un convivente di un collaboratore scolastico bella Scuola dell’Infanzia M. Montessori”, la Dirigente scolastica dell’Istituto onnicomprensivo statale “A. Argoli” ha parimenti comunicato e richiesto al sottoscritto “che a seguito di colloqui telefonici intercorsi, si è avuta nel tardo pomeriggio di oggi, 27 ottobre 2020, la notizia della positività al Covid di un convivente di un collaboratore scolastico nella Scuola dell’Infanzia, dopo test effettuato in una struttura privata. La persona positiva è, al momento asintomatica. Il Medico di medicina generale ha posto il collaboratore in quarantena con isolamento domiciliare. Ritengo pertanto opportuno chiedere al Sindaco di ordinare la chiusura di due giorni della Scuola dell’Infanzia, nei giorni di mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre 2020, per procedere alle operazioni di sanificazione dell’intero plesso scolastico. Saranno comunicate alla ASL1 di Avezzano tutte le informazioni utili sul caso per consentire anche il tracciamento dei contatti stretti che la persona in questione ha avuto a scuola durante il turno lavorativo. La Scuola riaprirà venerdì 29 ottobre 2020 salvo diversa comunicazione”.

A seguito di tale comunicazione e richiesta ho firmato l’ordinanza n. 25 del 27 ottobre 2020, in cui ho disposto la chiusura della Scuola dell’Infanzia “Maria Montessori” a partire dal giorno 28 ottobre, fino al giorno 29 ottobre 2020 (compreso).