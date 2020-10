L’Aquila, vinti 100mila euro al SuperEnalotto

SuperEnalotto, L’Aquila vola alto grazie a un “5” da oltre 100mila euro.

L’Aquila batte un gran colpo al SuperEnalotto. Nell’estrazione di sabato 10 ottobre 2020, nel capoluogo abruzzese, è stato realizzato un “5” da 100.375,95 euro. La schedina vincente, riporta agipronews, è stata giocata presso il Bar Garden sulla Strada Statale 17 Bis.

La caccia al Jackpot non si ferma e nell’appuntamento di domani verranno messi in palio 56,7 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato lo scorso 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Abruzzo il Jackpot manca dal 2012, con 12,3 milioni di euro vinti ad Avezzano.