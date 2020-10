Covid 19 L’Aquila, uffici Ordine Avvocati chiusi: positivo il presidente

L’AQUILA – Emergenza Covid 19, positivo il presidente dell’Ordine degli Avvocati Maurizio Capri, uffici chiusi per sanificazione.

Maurizio Capri, presidente dell’Ordine degli Avvocati è risultato positivo al Covid 19 e per questo gli uffici sono chiusi per sanificazione. A comunicarlo ufficialmente è la Segreteria dell’Ordine: “Comunichiamo che gli Uffici dell’Ordine e dell’Organismo di Mediazione resteranno chiusi per la giornata di domani 26 Ottobre 2020, per effettuare la sanificazione di tutti i locali, poiché, purtroppo, il nostro Presidente è risultato positivo al Covid 19″.

La settimana scorsa, invece, erano state sospese le udienze dal Giudice di Pace, sempre per un caso Covid relativo a un avvocato che aveva partecipato a un’udienza prima di scoprire di essere contagiato. Anche in quel caso era scattata la sanificazione.