Covid 19 Abruzzo, per università e superiori di 2’grado didattica a distanza

Emergenza Covid 19: dad alle superiori e lezioni a distanza all’università. Queste alcune delle misure nell’ordinanza n.92 della Regione Abruzzo per fronteggiare la nuova ondata di contagi.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza numero 92 che prevede ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19, tra cui la didattica a distanza per le scuole superiori e l’università.

L’ordinanza 92 è in vigore dal 28 ottobre fino al 24 novembre. È stato disposto il recepimento delle disposizioni contenute nel Dpcm del 24 ottobre scorso, con l’abrogazione o la modifica delle disposizioni contenute nelle ordinanze regionali precedentemente emanate che fossero in contrasto con le nuove disposizioni ivi contemplate.

Con l’ordinanza 92 sono sospese le attività scolastiche secondarie di secondo grado in presenza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse, con ricorso alla didattica digitale a distanza e prevedendo che la didattica in presenza continui ad essere effettuata a vantaggio degli alunni a vario titolo portatori di disabilità ovvero in ragione di riconosciuta condizione di necessità.

A decorrere dal 28 ottobre, anche la sospensione delle attività di formazione delle Università che dovranno svolgersi con modalità a distanza, rimettendo al Comitato Universitario Regionale di riferimento i relativi piani di organizzazione. Sono esclusi dalla formazione a distanza i tirocini formativi abilitanti.

E’ rinviata a successivi ed eventuali provvedimenti l’introduzione di misure più restrittive rispetto a quelle recate a livello nazionale con l’ultimo Dpcm firmato da Giuseppe Conte.

L’ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

A questo link, il testo integrale dell’ordinanza della Regione Abruzzo.