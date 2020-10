Bonus Pc e Bonus Internet, il modulo per richiedere i 500 euro

Arriva il Bonus PC, spendibile fin da novembre. Incentivo per le famiglie con Isee fino a 20mila euro. Come funziona e come fare per richiederlo

Bonus Pc e internet, a partire dal mese di novembre, tutti gli aventi diritto potranno utilizzare il voucher ottenuto, fino a 500 euro, per potenziare la linea internet o – per chi ne è privo – per avere finalmente una connessione. Utile soprattutto ai tempi del Covid, dello smart working e della didattica a distanza.

Una parte del Bonus, inoltre, (300 euro), sarà utilizzabile per acquistare un computer o un tablet.

L’acquisto di un Pc o un tablet, tuttavia, è vincolato all’attivazione della banda ultra larga Internet: per chi non attiverà la connessione non sarà possibile fruire della parte di voucher relativa all’acquisto di un dispositivo.

Clicca qui per il modulo da compilare per fare richiesta del Bonus Pc e Bonus Internet.

Per questa prima fase sono stati stanziati 204 milioni di euro, spendibili da circa 480mila famiglie. La misura sarà in vigore fino al 1 ottobre 2021.

Bonus Pc e Internet, come ottenere il Voucher

Per ottenere il Bonus Pc e Internet bisognerà contattare il proprio operatore Internet (o quello scelto per l’attivazione), che sia accreditato presso Infratel Italia secondo i normali canali di vendita, producendo un’autocertificazione che attesti il possesso di ISEE inferiore a 20mila euro.

Si sottoscriverà, quindi, un contratto con l’operatore, della durata minima di un anno, e presso lo stesso operatore si dovrà acquistare un pc o un tablet.

È bene tenere presente che non è possibile acquistare un pc o un tablet prima e solo successivamente chiedere il rimborso, perché il valore del voucher viene applicato dall’operatore direttamente sui canoni mensili.

Dopo questa prima fase, potranno usufruire del bonus anche famiglie con reddito fino a 50mila euro ed imprese.