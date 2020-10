Addio Elisabetta Presciutti

È venuta a mancare Elisabetta Presciutti, moglie del Presidente della Polisportiva L’Aquila Rugby Paolo Mariani.

Insegnante di lingua e letteratura italiana, in molti la ricordano per l’impegno e la passione profusa nella biblioteca della Scuola Media di Paganica, resa “un luogo sacro d’incontro e confronto per gli alunni, una fonte dove potevano attingere interesse e curiosità nella lettura, assistiti da una speciale Vestale del sapere e della cultura umanistica, quale Lei era”.

Il ricordo, affettuoso e commosso, è di Goffredo Palmerini.

https://www.facebook.com/goffredo.palmerini.9/posts/10223544089728004

I funerali si terranno lunedì 26 ottobre a L’Aquila alle ore 15.00 nella chiesa di Cristo Re.