La decisione era nell’aria, dopo l’accertamento di 5 tesserati positivi al Covid19 in casa L’Aquila 1927. Rinviata la gara contro Virtus Cupello.

L’annuncio de L’Aquila 1927.

“Si rende noto che l’incontro Virtus Cupello – L’Aquila 1927, originariamente in programma per domani domenica 25 ottobre 2020 e valido per la 7a giornata del campionato Regionale di Eccellenza Abruzzo, è stato rinviato a data da destinarsi”.

Ieri la comunicazione dei tamponi effettuati su gruppo squadra e dirigenza, con la positività di 5 tesserati. C’era stata quindi conseguente richiesta della società rossoblù di rinviare il match.

Partita ufficialmente rinviata. Lunedì nuovo giro di tamponi per i giocatori risultati negativi al Covid19 de L’Aquila 1927.