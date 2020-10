Coronavirus, 375 nuovi casi in Abruzzo: c’è anche un bambino di 5 mesi

Coronavirus, oggi in Abruzzo 375 nuovi positivi. Il bollettino regionale sui dati Covid19.

Non si placa l’impennata di contagi in Abruzzo, i dati di oggi, sabato 24 ottobre.

375 nuovi casi positivi al Covid19: 156 in Provincia dell’Aquila, 35 in provincia di Chieti, 43 in provincia di Pescara, 116 in provincia di Teramo, 1 fuori regione, 24 su cui sono in corso accertamenti sulla residenza.

Sono 3862 tamponi eseguiti, 246 ricoverati (di cui 18 in terapia intensiva), 3496 in isolamento domiciliare, 3455 dimessi/guariti (+162), 3742 i casi attualmente positivi.

I nuovi casi di oggi hanno età compresa tra 5 mesi e 100 anni. Dei 375 positivi di oggi, 138 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti.