Tentano di rubare 2 auto e un furgone, tre giovani arrestati

In “trasferta” dalla Puglia per rubare auto, tre giovani sopresi e arrestati dai carabinieri.

Durante la notte, a Sulmona, nell’ambito di specifici servizi mirati a contrastare i reati contro il patrimonio, organizzati di concerto con il Comando Provinciale dei Carabinieri di L’Aquila, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sulmona e della locale Stazione hanno tratto in arresto in flagranza per il reato di tentato furto aggravato in concorso tre giovani, G.A., G.C., A.C., di età compresa tra i 26 e i 28 anni, tutti provenienti dalla provincia di Foggia, già noti alle Forze dell’Ordine e con diversi precedenti specifici.

I tre sono stati colti sul fatto mentre tentavano di rubare un furgone Fiat Ducato forzandone il blocchetto di accensione con un particolare trapano manuale artigianale, vistisi scoperti si sono dati a precipitosa fuga arrivando anche a nascondersi sotto ad altre autovetture parcheggiate lì nei pressi, ma i loro sforzi sono stati vani poiché i militari operanti prontamente li hanno raggiunti fermandoli sul posto.

Sottoposti immediatamente a perquisizione sia personale che veicolare sono stati trovati in possesso di ulteriori arnesi da scasso che portavano i militari ad approfondire ulteriormente espletando indagini, anche attraverso i sistemi di videosorveglianza, che permettevano di appurare che i tre avevano tentato poco prima di asportare altre due autovetture senza riuscirvi.

Grazie agli elementi raccolti i giovani sono stati quindi arrestati e in accordo con l’Autorità Giudiziaria condotti presso il carcere di Rieti dove attenderanno l’udienza di convalida.