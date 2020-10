Navelli, la rivincita delle aree interne: boom di richieste per 6 immobili in vendita

Piovono richieste per acquistare casa a Navelli, piccolo borgo delle aree interne aquilane. E nel 2020 questa è già di per sé una notizia. In vendita gli immobili comunali ristrutturati prima del sisma del 2009.

“Il Comune ha deliberato la vendita di 6 lotti. Ora bisogna mettere a punto il bando per poi pubblicarlo. Gli immobili saranno messi in vendita tramite asta. Il bando è stato rallentato a causa dell’emergenza Covid, ma credo che tra un mese e mezzo sarà ultimato e pubblicato“. Lo spiega il sindaco di Navelli, Paolo Federico, alla redazione del Capoluogo.

Gli immobili sono sei, due hanno una camera, due sono forniti di due stanze da letto e i restanti hanno tre camere. Sono stati ristrutturati prima del terremoto dell’Aquila e “non hanno riportato alcun danno né dopo il sisma del 2009, né dopo i seguenti terremoti che hanno colpito il Centro Italia. Sono immobili arredati e pronti per la vendita”.

L’obiettivo del Comune di Navelli è di riportare gente nel piccolo borgo, che conta, ad oggi, una popolazione di 550 residenti. “Lo scopo è duplice. Oltre alla volontà di ripopolare il nostro paese, come Comune abbiamo un patrimonio immobiliare sicuro e rinnovato che, se non abitato, rischierebbe di andare incontro ad abbandono e trascuratezza. Si sa che, nel tempo, il patrimonio pubblico va in deperimento se non curato e da ricchezza diventerebbe un problema in più da gestire come amministrazione”.

La base d’asta per i due immobili più piccoli è prevista intorno ai 25mila euro, poi si va a salire. “Abbiamo concordato cifre accessibili per tutti”, precisa Paolo Federico.

I sei lotti si trovano a ridosso di Castello Santucci.

Navelli, estate da record per presenze turistiche

Sei nuove famiglie potranno scegliere Navelli. Una buona notizia che si aggiunge a un’estate, quella post Covid, sì delicata ma che ha portato in paese tantissimi turisti, provenienti da ogni parte d’Italia.

“Ci sono stati giorni – spiega ancora il sindaco Paolo Federico – in cui c’erano circa 25 camper presenti, tanto per fare un esempio. Un turismo che ha raccolto quanti hanno voluto allontanarsi dalla frenesia delle città e passare giorni nel nostro territorio. Speriamo che la crescita turistica continui anche nei mesi a venire”.

Nell’estate del rilancio delle aree interne, Covid19 permettendo, Navelli è stata tra i protagonisti. Nell’olimpo delle mete predilette da chi ha avuto bisogno di tranquillità e contatto con la natura, alla riscoperta di un’autenticità mai dimenticata.