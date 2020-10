Ex asilo nido di viale Duca degli Abruzzi, la posa della prima pietra

Nuova vita per l’ex asilo nido di Viale Duca degli Abruzzi. Mercoledì 28 ottobre la posa della prima pietra per il recupero della struttura.

Mercoledì 28 ottobre, alle 12, si svolgerà la cerimonia per la posa della prima pietra dei lavori di ristrutturazione e consolidamento dell’ex asilo nido di viale Duca degli Abruzzi. Lo rendono noto il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alla Ricostruzione pubblica e al Patrimonio, il vice sindaco Raffaele Daniele.

A causa dell’emergenza coronavirus, alla cerimonia potrà partecipare un numero ristretto di persone.

Per l’intervento, il Comune ha a disposizione oltre 2 milioni e mezzo di euro, di cui 2 milioni finanziati dalla Regione Abruzzo e oltre 500mila euro dallo Spi-Cgil. L’edificio sarà destinato in parte a spazio per i giovani e in parte a centro anziani. Il tempo contrattuale per la conclusione dei lavori è di circa un anno.