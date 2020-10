Drive in tamponi Covid 19, tutti in fila a Collemaggio

In fila a Collemaggio per i tamponi drive in.

I tamponi drive in ovvieranno sicuramente ai tanti problemi e disagi dei giorni scorsi. Innanzitutto eviteranno la fila al freddo dalle prime ore del mattino.

Il Capoluogo questa mattina è andato sul posto per vedere come sta funzionando questo nuovo servizio drive in. Tante le macchine in fila in attesa del proprio turno.

I tamponi drive in possono essere effettuati solo con prescrizione medica, quindi bisogna presentarsi esclusivamente all’orario e nel giorno stabilito che viene comunicato via sms o tramite mail e mettersi in fila.

La prescrizione medica si è resa necessaria dopo la corsa al tampone dei giorni scorsi a seguito dell’impennata e dell’aumento dei contagi in città.

In 48 ore nel tendone di Collemaggio sono stati fatti i tamponi a 300 persone, circa 150 al giorno.

Ieri, primo giorno del servizio, il personale è rimasto anche a fine turno per accontentare qualche ritardatario e dare informazioni a chi si era presentato senza prenotazione.

Tamponi drive: L’Aquila fa il bis con un centro a Paganica

Non solo all’ex ospedale psichiatrico di Collemaggio, da pochi giorni è possibile fare i tamponi drive in anche al distretto sanitario di Paganica.

Il video della diretta del Capoluogo dall’ex ospedale psichiatrico di Collemaggio: