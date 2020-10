Covid19 Avezzano, chiude precauzionalmente Il Vino di Sup

Avezzano, chiude precauzionalmente Il Vino di Sup in centro. Nessun dipendente positivo, ma lo staff si sottoporrà a nuovi tamponi: chiusura nel weekend.

Chiuso per il weekend il ristorante Il Vino di Sup ad Avezzano. Il locale ha annunciato:

“Amici del Vino di Sup, purtroppo nonostante l’ottimismo, l’attenzione e le dovute precauzioni, siamo ripiombati in un momento di assoluta emergenza. Uno di noi da ieri ha la febbre, pur essendo risultato negativo al tampone. Per questo, nel rispetto di tutti, ed anteponendo la salute pubblica al profitto, abbiamo deciso spontaneamente di rimanere chiusi per il weekend, in cui sarebbe per noi impossibile garantire la massima sicurezza e la dovuta serenità. Lunedì ripeteremo i tamponi, ai quali ci siamo già sottoposti, e vi terremo aggiornati. Buon weekend. Lo staff del Vino di Sup”.