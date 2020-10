Aeroporto di Preturo vandalizzato, mancano perfino i sanitari

L’AQUILA – Degrado e vandali in azione all’aeroporto di Preturo, la Sunrise Aviation: “Infiltrazioni dal tetto, mancano interruttori, lampadine e perfino sanitari da alcuni bagni”.

“La palazzina direzionale e altri spazi esterni ed interni dell’aeroporto dei Parchi ‘Giuliana Tamburro’ sono in condizioni di grave degrado ed ammaloramento. Sono stati divelti e fatti sparire condizionatori, infissi, e altri beni mobili e attrezzature. L’hangar è un deposito di immondizia”. A denunciarlo è Martina Silveri, legale rappresentante della Sunrise Aviation srl, società aquilana che si è aggiudicata la gara d’appalto per la gestione ventennale dello scalo di Preturo. La scoperta è stata fatta in occasione della consegna ufficiale della struttura, avvenuta il 21 ottobre scorso.

Le condizioni dell’aeroporto , sottolinea Silveri, “sono ben diverse da quelle emerse in occasione della presa visione del bene nel luglio 2019, che ha preceduto la partecipazione al bando, ed anche rispetto al sopralluogo effettuato il 22 settembre scorso. Procederemo dunque ad un puntale computo dei danni e valuteremo poi il da farsi, in accordo con l’amministrazione comunale proprietaria della struttura. Ora è evidente – spiega ancora la manager – che per ripristinare un’agibilità e salubrità minima degli spazi occorrerà un investimento aggiuntivo, rispetto a quello preventivato in base alle condizioni riscontrate nella presa visione di un anno e mezzo fa. Noi però non ci perdiamo d’animo, e siamo pronti a partire, in base al nostro cronoprogramma, per trasformare questo aeroporto in un fiore all’occhiello e un vanto per il capoluogo e l’intero Abruzzo”.

“Eravamo consapevoli che buona parte dell’aeroporto fosse in uno stato di prolungato non utilizzo – spiega ancora Martina Silveri -, ma ci saremmo aspettati un grado di funzionalità minima, fondamentale per avviare, con il piede giusto, la nuova gestione. Non avremmo mai immaginato, alla tanto attesa consegna delle chiavi, di trovarci davanti ad un simile spettacolo. Al di là di rovi ed erbacce, i cumuli di immondizia un po’ ovunque, quello che è più grave è il degrado della palazzina direzionale. Le infiltrazioni dal tetto hanno ammalorato più aree dello stabile. Oltre ai condizionatori e agli infissi, sono stati rimossi il server e la centralina internet, gli impianti elettrici, senza tralasciare interruttori e lampadine, i termoventilatori negli uffici, i serbatoi dell’acqua. Nessuno dei bagni è funzionale e mancano un buon numero di sanitari”, conclude.