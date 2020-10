Tamponi Covid 19 L’Aquila, drive in a Collemaggio

Tamponi drive in a Collemaggio: da oggi il servizio è attivo.

Funziona da questa mattina il servizio drive in per fare i tamponi a Collemaggio.

Una soluzione che consente di andare incontro alla stagione fredda con meno disagi rispetto a quelli segnalati in questi giorni anche alla redazione del Capoluogo.

Da stamattina auto in fila dal viale che porta alle strutture sanitarie di Collemaggio: mancando una comunicazione ufficiale, all’inizio c’è stato qualche momento di smarrimento e caos, con auto che entravano dentro al parcheggio per poi dover riuscire. Con passaparola e spirito di adattamento, in tanti hanno comunque potuto usufruire di questo servizio restando al caldo in macchina.

Per effettuare il tampone al drive in, occorre essere prenotati – non ci si può recare in loco senza una prenotazione alla ASL – e presentarsi all’orario previsto. Si entra con la propria macchina e si fa il tampone nel giro di pochi minuti, grazie alla professionalità e alla pazienza degli operatori, anche con i più piccini.