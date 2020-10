L’Aquila, riapre il Connubio

Riapre il ristorante Connubio a via San Bernardino dopo 12 giorni di chiusura precauzionale.

Il Connubio torna operativo da domani, venerdì 23 ottobre.

Il titolare del ristorante, Luca Totani, ha scelto di chiudere per qualche giorno dopo essere entrato in contatto con una persona risultata positiva al Covid 19.

Infatti Luca e la moglie Erika Gianfelice non ci saranno, sono ancora in casa, in attesa da 12 giorni per poter fare un tampone. Entrambi sono risultati negativi al primo.

In cucina ci sarà Matteo, un collaboratore storico di Luca insieme a tutta brigata, mentre in sala ci sarà Riccardo Ciuffetelli.

Dal momento che il titolare non potrà essere presente, ci saranno delle variazioni sul menù. Il ristorante è stato sanificato e i dipendenti si sono tutti sottoposti a tampone.

“È un momento delicato ma speriamo di farcela – spiega Luca sentito dal Capoluogo – dobbiamo cercare, con tutte le dovute cautele di affrontare la situazione con un moderato ottimismo. La mia cucina è parte di me, spero di poter tornare presto ai fornelli!”.