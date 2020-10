L’Aquila, donna investita in via Mazzarino

L’AQUILA – Incidente stradale in via Cardinale Mazzarino, donna investita.

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente stradale in via Cardinale Mazzarino, a L’Aquila. Per cause in corso di accertamento, una donna è stata investita all’altezza del bar La Fontanella, a pochi metri dall’intersezione con via Angelo Colagrande.

Immediati i soccorsi, con gli operatori del 118 che hanno trasferito la donna al Pronto Soccorso dell’ospedale San Salvatore. Al momento le sue condizioni non appaiono gravi e dal momento dell’incidente la donna è rimasta sempre cosciente.

Sul posto, polizia municipale e carabinieri per i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.