Intelligent Cities Challenge, L’Aquila presenta sua esperienza di mobilità sostenibile

Politiche europee, mobilità sostenibile e partecipazione: L’Aquila presenta le sue esperienze al meeting internazionale delle Intelligent Cities Challenge.

Le città che fanno parte della “Intelligent Cities Challenge” della Commissione Europea hanno tenuto in videoconferenza il primo City Lab, il primo incontro per l’illustrazione e lo scambio di esperienze; era presente anche il Comune dell’Aquila, parte attiva di questo progetto. L’iniziativa è strettamente connessa a quella precedente, Digital Cities Challenge, di cui rappresenta un’espansione quanto all’ambito di applicazione. “Digital Cities Challenge, in particolare, era focalizzata sulla digitalizzazione – ha spiegato l’assessore alle Politiche comunitarie, Carla Mannetti – e ha portato all’elaborazione condivisa di una strategia di trasformazione digitale, mentre in questa nuova fase vengono trattati diversi aspetti della vita cittadina: mobilità sostenibile, logistica, partecipazione dei cittadini ed e-government, gestione dei dati e dei progetti per la Smart City, campi sui quali siamo molto impegnati soprattutto in fatto di mobilità elettrica (bus e auto a emissioni zero, incentivi per le bici a pedalata assistita e per l’acquisto di auto elettriche) e, in generale, con la redazione del Pums”.

“Partendo anche dall’analisi delle difficoltà causate dalla pandemia in atto, si perseguirà l’obiettivo di far evolvere le città all’interno di una comunità che sappia utilizzare correttamente le tecnologie avanzate per migliorare la qualità della vita – ha proseguito Mannetti – e, in questo senso, il City Lab è stato la prima occasione per approfondire i temi del progetto e conoscere le altre città partecipanti. Nel percorso, che durerà fino a novembre 2022, le città saranno seguite da un Lead Expert assegnato dal comitato di coordinamento centrale ed avranno la possibilità di avvalersi di consulenze e formazione da parte di prestigiose società partner dell’iniziativa oppure di avere informazioni sulle soluzioni attuate da altre città con un avanzato grado di sviluppo “smart” e “green” (come Amsterdam, Milano, Singapore, Amburgo, Phoenix), così da poterne verificare la replicabilità o trarre spunti per iniziare un proprio percorso su temi similari”.

Inoltre, verranno sviluppate attività di networking con altre città partecipanti per verificare bisogni ed interessi comuni, lo scambio di esperienze, ed eventualmente sviluppare insieme idee e progetti da applicare in territori differenti, adattandoli di volta in volta alle specificità locali, ponendo al contempo le basi per future collaborazioni anche nell’ottica della presentazione congiunta di progetti per partecipazione a bandi comunitari.

“L’Aquila ha avuto modo, nella prima riunione in videoconferenza, di illustrare proprio tutte quelle iniziativa in fatto di mobilità elettrica e di smart city – ha concluso l’assessore Mannetti – e le attività che saranno condotte nell’iniziativa Intelligent Cities Challenge saranno costruite sulla base conoscitiva e di pianificazione

già consolidata”.