Francesco Di Paolo, l’ex sindaco di Barisciano positivo al Covid 19

BARISCIANO – L’ex sindaco Francesco Di Paolo positivo al Covid 19.

L’ex sindaco di Barisciano, Francesco Di Paolo, è risultato positivo al Covid 19. Ad annunciarlo, lo stesso Di Paolo, che lavora presso il palazzo dove ci sono gli uffici di Provveditorato alle Opere Pubbliche e Regione a San Bernardino, nei giorni scorsi sanificato per un altro caso positivo.

“Mi sento in dovere di informarvi – scrive Francesco Di Paolo – che questa mattina ho ricevuto l’esito di un tampone fatto ieri. Purtroppo è risultato positivo. Sono in quarantena da domenica per aver avuto un contatto stretto con un collega positivo. Il contatto dovrebbe risalire a giovedì 15. Comunicherò secondo le norme i contatti stretti avuti nelle ultime 24 ore ma ritengo opportuno rendere pubblica la mia positività per prevenire eventuali ulteriori nuovi contagi attraverso persone che ho incontrato e che magari sfuggono alla mia memoria. Sto bene e sono completamente asintomatico, ma vi esorto a rispettare le regole e a cercare di evitare atteggiamenti poco responsabili. Io sono stato prudente, ma ritengo che il nostro territorio, risparmiato a Primavera, oggi è a rischio“.