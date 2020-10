Covid19, Pucetta: un positivo nello staff tecnico U15

C’è un caso positivo tra lo staff tecnico del Pucetta Under15. A comunicarlo è la stessa società.

“L’ASD Pucetta comunica che un membro dello staff tecnico del gruppo squadra Giovanissimi under 15 è risultato positivo al Coronavirus. Appresa la notizia, la società ha immediatamente interrotto le attività sportive“.

“Si precisa che, secondo accertamenti interni, la società ha riscontrato che non c’è stato un contatto diretto tra il membro dello staff tecnico e i propri tesserati. Tuttavia, per non incorrere in inutili rischi, l’ASD Pucetta invita tutti i genitori dei tesserati facenti parte dei Giovanissimi Regionali Under 15 a contattare il proprio medico curante”.

“L’ASD Pucetta inoltre comunica che, dopo aver sentito gli esperti e la LND, gli allenamenti, inizialmente interrotti fino alla data del 2 novembre prossimo, potranno riprendere già la prossima settimana, proprio per l’assenza di contatto diretto tra il membro dello staff tecnico e i ragazzi. La società resta a disposizione per ogni chiarimento”.