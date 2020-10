Covid 19 L’Aquila, medico ricoverato in Rianimazione

Un medico aquilano è stato ricoverato in Rianimazione, dopo l’accertata positività al Covid e l’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Il numero di medici e infermieri positivi si sta allargando di pari passo con l’aumento di casi in tutta la provincia; l’uomo ricoverato in rianimazione è in servizio presso l’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Intanto, dopo l’impennata di casi positivi al Covid 19 in città, continuano gli accertamenti sul personale sanitario dell’ospedale dell’Aquila, dopo la chiusura del reparto di Ortopedia e del blocco operatorio, interdetto per sette giorni agli interventi programmati.