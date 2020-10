Covid 19, due positivi al primo anno di Ingegneria Industriale: lezioni online

L’AQUILA – Il 22 e 23 ottobre lezioni sospese per tutti i canali del primo anno di Ingegneria Industriale a causa di due studenti positivi al Covid 19.

La segreteria didattica del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia ha avvisato gli studenti del primo anno che per tutti i canali per oggi e domani sono sospese le lezioni. La settimana prossima, invece, le lezioni passano online. La decisione si è resa necessaria per permettere la sanificazione dei locali, a seguito della positività al Covid 19 di due studenti del primo anno, uno del canale A e uno del Canale B. Naturalmente sono già partiti tracciamenti e controlli.

“Il nostro protocollo – spiega a IlCapoluogo.it il professor Walter D’Ambrogio, direttore di Dipartimento – è sicuro, non sono i primi casi che si verificano, ma sono contagi esterni che non hanno dato esiti di trasmissione all’interno delle strutture dell’Ateneo. Docenti e studenti seguono tutti i protocolli, purtroppo ereditiamo quello che succede fuori”.