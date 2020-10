Contributi ricostruzione, faccia a faccia online tra Biondi e Conte

Ricostruzione, il sindaco Biondi si confronterà con il premier Conte in video conferenza. Pubblicato elenco contributi da 50 milioni .

Ammonta a cinquanta milioni di euro, per complessive 95 pratiche, il 53° elenco di contributi per la ricostruzione privata post sisma 2009, che sarà pubblicato domani sull’albo pretorio e sul sito internet del Comune dell’Aquila. Lo rendono noto il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alla ricostruzione privata, Vittorio Fabrizi. “Nonostante il periodo complesso che la città e il Paese stanno vivendo a causa della pandemia l’attività amministrativa del Comune non rallenta ma, anzi, viene emesso un provvedimento importante con cui si lancia un chiaro segnale: la rinascita dei territori e il processo di ricucitura delle fratture causate dal sisma procede in maniera spedita e deve continuare a essere sostenuto dal Paese” sottolineano sindaco e assessore.

“È uno degli aspetti su cui mi confronterò con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che domani incontrerò in videoconferenza dopo l’annullamento della sua visita in Abruzzo a seguito delle restrizioni contenute nel Dpcm del 18 ottobre scorso. – spiega il primo cittadino – Gli ricorderò, per esempio, che senza il rifinanziamento della ricostruzione si rischia di bloccare un processo ormai avviato e collaudato per il cui completamento, secondo le stime Usra e Usrc, sono necessari ancora 4 miliardi e su cui, sino ad oggi, sono stati stanziati oltre 17 miliardi. A fine anno scadranno i finanziamenti contenuti nella tabella E della legge di stabilità 2015 e con la prevista programmazione delle risorse residue il miliardo e duecento milioni rimanente andrà ad esaurimento nei primi mesi del 2021. Per questo è necessario un impegno concreto da parte del governo su questo come su altri temi, come lo stanziamento di fondi per il riequilibrio dei bilanci degli enti locali terremotati. Il ringraziamento, infine, vai ai tecnici del settore Ricostruzione privata centro e frazioni, guidati dall’architetto Roberto Evangelisti, e al titolare dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila, Salvo Provenzano, per la celerità e la qualità del lavoro svolto che consentirà di pubblicare un elenco contributi così rilevante” concludono Biondi e Fabrizi.

Il titolare dell’Usra, l’ingegner Provenzano è molto soddisfatto del risultato raggiunto: “L’ufficio che ho l’onore di dirigere continua instancabilmente, anche in situazioni di emergenza, a perseguire l’obiettivo di chiudere i processi di ricostruzione privata nei tempi stabiliti e di questo devo ringraziare pubblicamente il personale dell’ufficio. La ricostruzione privata, almeno per la nostra parte, è in via di conclusione. L’ufficio è a disposizione dell’Aquila e del Paese tutto per le ulteriori sfide che ci sono da giocare. Oggi l’avremmo voluto dire personalmente al Presidente Conte, ci accontenteremo di della videoconferenza confidando in un prossimo incontro reale”.