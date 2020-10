Aielli, alunno positivo al Covid 19: scuola chiusa

AIELLI – Il sindaco Di Natale firma l’ordinanza per la chiusura della scuola in via Vicenna a causa di un alunno risultato positivo al Covid 19.

Dal 23 al 25 ottobre la scuola di Aielli resterà chiusa per Covid 19. A seguito del risultato positivo al tampone antigenico di uno degli alunni, infatti, il sindaco Enzo Di Natale ha firmato immediatamente l’ordinanza di chiusura per la scuola dell’infanzia e della scuola media di via Vicenne.

La chiusura si è resa necessaria per le opportune operazioni di sanificazione, mentre sono stati avviati i tracciamenti di rito.