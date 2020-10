Ordigno bellico a Fagnano Alto, le operazioni di brillamento

È stato fatto brillare dagli artificieri l’ordigno bellico rinvenuto a Fagnano Alto, Nei pressi della stazione di Campana, in località Valle Piana.

Su segnalazione di alcuni cittadini, ieri mattina i Carabinieri sono intervenuti in località Valle Piana di Campana, frazione di Fagnano Alto, per il ritrovamento di un ordigno bellico, calibro 75, avvistato durante le operazioni di ripulitura del fiume.

I Carabinieri hanno provveduto a isolare l’area, che si trova a 50 metri dalla Stazione ferroviaria e a 1 chilomentro dall’abitato più vicino, mentre il sindaco Francesco D’Amore ha firmato l’ordinanza per il divieto di avvicinamento.

Come ricordano in paese, Campana fu obiettivo di un furioso bombardamento da parte degli Alleati, durante la ritirata dei Tedeschi. Gli aerei avevano infatti puntato la vicina galleria ferroviaria, dove si pensava che gli stessi Tedeschi avessero nascosto le armi, e la stazione, come punto di collegamento da interrompere.

Non è il primo ritrovamento in tal senso: lo scorso giugno a Bominaco è stato rinvenuto un altro ordigno bellico sempre risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

Il video durante le operazioni degli artificieri: