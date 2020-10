L’Aquila 1927: 6-0 al Penne

L’Aquila 1927: i rossoblù di mister Roberto Cappellacci si impongono sul Penne per 6-0: doppietta per Di Norcia, in goal Miccichè, Rosano, Catalli e Maisto su rigore.

L’Aquila 1927 si impone sul Penne per 6-0: tra le mura del “Gran Sasso d’Italia”, mister Roberto Cappellacci deve fare a meno di Di Paolo, squalificato, e di Bisegna che resta a riposo in panchina. Titolare Rosano, Maisto entra nel corso del primo tempo al posto dell’infortunato Pellecchia.

17′ minuto, arriva il goal per L’Aquila nella migliore occasione del match fino a questo momento: D’Amico respinge un tentativo di Miccichè, ma la palla supera la linea. È goal per i rossoblù. Cinque minuti, e di nuovo L’Aquila in avanti: Miccichè per Di Norcia, che ci prova dalla distanza e sfiora il palo.

Ma trascorrono solo due minuti e arriva il raddoppio: Miccichè supera il portiere avversario e calcia in porta, Prosia salva sulla linea e devia in corner; sugli sviluppi, ancora sfera a Miccichè, D’Amico respinge, ma consegna il pallone a Catalli che spara direttamente in porta. Si deve attendere il 43′ per la terza rete di giornata: Catalli da calcio d’angolo favorisce il colpo di testa di Rosano, che termina nel sacco. Fine primo tempo, risultato parziale 3-0.

8′ della ripresa, arriva anche la quarta marcatura di giornata: Rosano mette in mezzo per Di Norcia che, di testa, trova la porta. 14′, gran palla dello stesso Di Norcia per Rosano che riesce solo a colpire il portiere. Ma al 25′ arriva un’altra rete, ancora firmata Di Norcia, che raccoglie un pallone respinto dal portiere e non fallisce.

39′, grande scatto del neo entrato Irti che si infila tra due avversari, ma non riesce a centrare la porta. Due minuti e il direttore di gara assegna un rigore a L’Aquila: sul dischetto Maisto, che spiazza D’Amico. Nient’altro da aggiungere. Risultato finale, 6-0.

L’AQUILA 1927: Domingo, Lenoci (26′ st Fonti), Moscianese, Altares (40′ st Collevecchio), Ricci, Venneri, Miccichè, Di Norcia, Rosano (33′ st Irti), Catalli (15′ st Lenart), Pellecchia (28′ pt Maisto). A disp.: Chicarella, Bisegna, Cipriani, Irti, Di Francesco. All. Roberto Cappellacci.

PENNE: D’Amico, Iannascoli (24′ st Colangeli), Leone, Grande (5′ st Cutilli), Ranalli, Prosia, Del Biondo, Rossi (21′ st Di Nicola), Lepre (21′ st Barlaam), Paradiso, Di Fazio (1′ st Serti). A disp.: D’Intino, Colangeli, Zenone, Savini, Cacciatore. All. Fabio Iodice.

ARBITRO: Luca Di Monteodorisio (Vasto).

ASSISTENTI: Guido Alonzi (Avezzano), Matteo Corradi (Avezzano).

AMMONITI: Ranalli, Prosia, Di Norcia.

RECUPERO: 2′ pt, 3′ st.